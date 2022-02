Sanremo, San Valentino: il collettivo Vivaio del Verso scrive poesie

Sanremo. Domani dalle 15 alle 18 in via Matteotti sarà presente il collettivo Vivaio del verso con un banchetto e una macchina da scrivere per regalare poesie a chiunque in modo gratuito in occasione di San Valentino.

Le persone non dovranno far altro che sedersi davanti a uno dei poeti e lasciarsi dedicare dei versi. Sarà possibile chiedere dediche per chi si ama.

Il collettivo Vivaio del Verso esiste dal 2018, fondato dallo scrittore e poeta Gianmarco Parodi, è un insieme di poeti provenienti tutti dall’estremo ponente ligure, nuove voci di confine, che operano sul territorio in modi non convenzionali per diffondere la poesia. Sono molto attivi sui loro canali social sui quali riportano tutte le loro iniziative. Appuntamento quindi domani per farsi regalare un po’ d’amore.