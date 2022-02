Sanremo, sabato 5 e domenica 6 febbraio tornano i “Saldi di Gioia”

Sanremo. Sabato 5 e domenica 6 febbraio nella Città dei Fiori tornano i “Saldi di Gioia“, iniziativa ideata da Confcommercio Sanremo, in collaborazione con il Comune matuziano. Per la speciale occasione, i negozi sanremesi resteranno aperti ininterrottamente dalle 9 alle 20 per accogliere i clienti alla ricerca di affari su una vastissima gamma di prodotti.

«Visto i cambiamenti che ci sono stati in questi anni per ovvie questioni di sicurezza, abbiamo optato di fare questa manifestazione con Confcommercio proprio in questi due giorni, durante il Festival, perché ci auguriamo che nel weekend ci sia maggiore frequenza – ha dichiarato Antonio Fontanelli, consigliere provinciale di Federmoda e membro del direttivo della rete d’impresa Sanremo On – . I “Saldi di Gioia” vengono fatti in questo periodo, che è la fine del periodo dei saldi, durante il quale arriva la merce nuova per la stagione estiva; c’è sempre stata nelle varie città della zona la tradizione di fare il famoso desbaratu e noi abbiamo optato per farlo nei giorni della kermesse canora perché ci auguriamo tutti un maggior numero di persone anche perché, come succede in questi anni, con le norme di sicurezza prima per il terrorismo e poi per il Covid, la frequenza dei clienti abituali nei negozi della città è sempre inferiore nel periodo del Festival, al contrario di quello che per fortuna è nei pubblici esercizi, nei bar, nei ristoranti e negli alberghi».

«Ormai da anni non c’è più la clientela che viene a fare shopping nella settimana del Festival quindi noi cerchiamo di fare questa manifestazione per dare un contributo durante una settimana che non è delle migliori, oltre al fatto che siamo a fine saldi quindi vogliamo interessare la nostra clientela con dei fine serie veri con degli ottimi sconti – prosegue Fontanelli – . Un grazie particolare alle forze dell’ordine e all’assessore al Turismo del Comune di Sanremo Giuseppe Feraldi che quest’anno si è prodigato con il sindaco Biancheri per far sì che la manifestazione si potesse fare come collaterale al Festival», ha concluso.