Sanremo rilancia il progetto Sinturs per aiutare le giovani imprese a fare turismo sostenibile - Riviera24

Sanremo. Si apre la fase esecutiva del progetto Sinturs finalizzato a dare un aiuto concreto alle giovani imprese che operano nel settore del turismo, con un occhio di riguardo all’economia sostenibile. Previsti contributi fino a un massimo di 9000 mila euro, erogati in forma di servizi e consulenze di cui potranno beneficiare 12 giovani imprese selezionate. Pronto l’avviso di partecipazione al progetto finanziato dall’Unione Europea (Interreg) che coinvolge Sanremo in qualità di ente capofila per la Liguria, la Corsica, le regioni Sardegna e Toscana e il Var francese.

A presentare il bando che si aprirà questo lunedì, 28 febbraio, sono stati l’assessore all’Ambiente e Fondi Europei Lucia Artusi insieme al segretario comunale Stefania Caviglia. Sul sito web del Comune di Sanremo, questo lunedì, verrà pubblicato l’avviso di partecipazione al progetto dove è prevista la selezione di almeno 12 imprese liguri neocostituite che saranno beneficiarie di servizi gratuiti di supporto al business nei settori riconducibili all’economia blu e verde della filiera del turismo sostenibile.

Possono chiedere di ricevere i suddetti servizi gratuiti le piccole medie imprese costituite da non più di 2 anni o non più di 3 anni se l’impresa ha un brevetto o caratteristiche di innovazione, operanti nella filiera del turismo sostenibile quali, a titolo di esempio, le imprese di artigianato artistico e di qualità, i produttori e le imprese di commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari tipici, ristorazione e comparto alberghiero.

L’avviso rimarrà aperto sino al 31 luglio 2022 e i servizi saranno erogati gratuitamente a tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti fino ad almeno 12, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Le aziende selezionate potranno ricevere servizi e consulenze per un importo massimo di 9 mila euro ciascuna, servizi e consulenze che potranno essere erogati entro il 31 dicembre 2022 e che riguardano, ad esempio, il miglioramento della comunicazione, il rafforzamento della gestione di impresa, lo sviluppo delle attività di marketing, la definizione e implementazione del business plan.

Oltre a Sanremo e alla Liguria, Sinturs coinvolge anche Corsica, Sardegna, Toscana e i dipartimenti francesi delie Alpi-Marittime e del Var situati nella Regione Provence-AlpesCòte d’Azur (PACA). La cooperazione al cuore del Mediterraneo La cooperation au coeur de la Méditerranée

Il progetto prevede la selezione di 12 imprese neocostituite che saranno beneficiarie di servizi gratuiti di supporto al business nei settori riconducibili all’economia blu e verde della filiera del turismo sostenibile (quali, a titolo di esempio, le imprese di artigianato artistico e di qualità, i produttori e le imprese di commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari tipici, ristorazione e comparto alberghiero).