Sanremo, riapertura degli uffici comunali al pubblico: ai Demografici 20 mila utenti in un anno

Sanremo. Appello del capogruppo della Lega Daniele Ventimiglia per riaprire nel più breve tempo possibile al pubblico gli uffici comunali, eliminando le limitazioni all’accesso introdotte con l’emergenza sanitaria. A fare il punto della situazione è Palazzo Bellevue. “In riferimento all’appello del consigliere Ventimiglia – spiegano dal Comune di Sanremo – precisiamo che nell’osservanza delle disposizioni in materia di contenimento Covid 19, nei mesi scorsi è stato necessario adottare regole e imporre precisi comportamenti che, tuttavia, non hanno mai causato la chiusura di alcun ufficio: i Servizi Demografici hanno sempre regolarmente svolto i servizi essenziali.

Attualmente tutti gli sportelli anagrafe sono operativi ed aperti al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Nello specifico, quelli relativi al rilascio della carta identità elettroniche osservano il seguente orario: lunedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17; martedì dalle 8.30 alle 13; mercoledì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17; giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.

Si evidenzia che l’orario del mattino è stato ampliato, anticipando di mezz’ora quello di inizio (dalle 9 alle 8.30) e posticipando sempre di mezz’ora quello di chiusura (dalle 12.30 alle 13). Inoltre, gli uffici sono rimasti aperti il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio per snellire i tempi di rilascio che, inevitabilmente, durante la pandemia hanno subito rallentamenti.

Ora, essendo riusciti a recuperare le tempistiche, si può ritornare alle consuete aperture pomeridiane del lunedì e mercoledì. Occorre inoltre ricordare che la carta di identità elettronica viene rilasciata solo da postazioni collegate direttamente con gli uffici ministeriali, con una tempistica media di 15/20 minuti a documento. Attualmente i Servizi Demografici dispongono di appena 2 postazioni specifiche: si auspica che il numero possa aumentare presto a 3 a seguito dei numerosi solleciti inviati al Ministero da parte del Responsabile del Servizio. Questa terza postazione permetterà di ridurre ulteriormente i tempi di attesa. Si fa presente, peraltro, che spesso l’allungamento delle tempistiche viene determinato anche dal fatto che molti cittadini non comunicano all’ufficio l’impossibilità di presenziare all’appuntamento concordato, generando quindi oggettive difficoltà a riassegnare il posto vacante.

Proprio per far fronte a queste problematiche, dunque, è stato ampliato l’orario come ricordato. Gli altri sportelli dei Servizi Demografici osservano il seguente orario: 9/12.30 tutti i giorni (sabato escluso). Nella giornata di sabato è sempre aperto lo sportello che si occupa delle operazioni di Polizia Mortuaria (denunce di morte, autorizzazioni al trasporto etc.).

Si evidenzia che nel 2021 i Servizi Demografici hanno ricevuto circa 20mila utenti: un dato che fa riflettere sulla significativa mole di lavoro svolta dai servizi stessi, seppur nelle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria.

Inoltre, solo per citare un dato significativo del lavoro on line svolto dai Servizi Demografici, sono state espletate circa 800 pratiche di residenza on line.

Non si deve poi dimenticare che alcuni uffici – come ad esempio proprio quelli dedicati al rilascio delle carte d’identità, o quelli destinati alle pratiche di immigrazioni, ai divorzi, alle unioni civili e alle cittadinanze – considerata la complessità delle pratiche stesse, devono necessariamente essere regolamentati con appuntamento, anche in osservanza delle attuali disposizioni in materia di contenimento Covid 19 che impongono ancora la necessità di mantenere un flusso ordinato. Si coglie l’occasione per ricordare che il Comune di Sanremo ha reso disponibile sul sito istituzionale (www.comunedisanremo.it) la Certificazione Anagrafica e di Stato Civile con ANPR (Anagrafica Nazionale Popolazione Residente).

Il portale, infatti, consente di ottenere certificati anagrafici e di stato civile da casa o in mobilità, 24 ore su 24, aventi stessa validità giuridica di quelli emessi dallo sportello comunale. Allo stesso modo, anche il Servizio Tributi non ha mai interrotto i servizi all’utenza, utilizzando i contatti telefonici e la posta elettronica. Non appena le normative in materia di pandemia lo hanno reso possibile, è stato garantito l’accesso al pubblico su appuntamento proprio al fine di evitare assembramenti. Si ricorda infine che sul sito web del Comune di Sanremo sono pubblicati gli orari e le modalità di accesso agli uffici tributi: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il lunedì e il mercoledì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17″, concludono da Palazzo Bellevue.