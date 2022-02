Sanremo, progetto da 9 milioni di euro. Amaie Energia punta al Pnrr

Sanremo. Nel giorno in cui viene introdotta la tutela dell’Ambiente in Costituzione, la consulta dei sindaci dell’Egato, braccio operativo dell’ente di governo dell’ambito rifiuti sanremese, ha approvato un maxi progetto da 9 milioni di euro che punta dritto ai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. L’obiettivo che si sono posti i 18 sindaci della consulta sanremese (presidente Matteo Orengo, primo cittadino di Badalucco. Vice Lucia Artusi, assessore all’Ambiente del Comune capofila di Sanremo) è duplice.

In primis reperire risorse per realizzare due grandi infrastrutture, un impianto di trasferenza, in regione ex Trasca a Sanremo, dove stoccare i materiali riciclabili e quindi creare un mercato aperto alle aziende che acquistano grosse partite di materiale differenziato. Un passaggio fondamentale per dare al rifiuto quel valore aggiunto fino ad oggi andato sostanzialmente sprecato. Poi c’è un altro impianto per la realizzazione di un centro per il trattamento dei Rae (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettromagnetiche), localizzato nel Comune di Terzorio. Entrambi i progetti valgono un totale di circa 5 milioni di euro.

Contestualmente l’Egato chiede un budget di 3 milioni di euro per l’introduzione di una decina di isole ecologiche destinate alle zone di via Galilei, Pietro Agosti e Martiri nella Città dei Fiori. Si tratterebbe della prima innovazione dall’introduzione del porta a porta che Sanremo si appresta a fare. Nei 3 milioni sono compresi anche alcuni piccoli aggiustamenti al servizio gestito da Amaie Energia nei piccoli comuni dell’ambito rifiuti sanremese.

Il progetto, curato dal direttore generale di Amaie Energia Luca Pesce, è stato approvato oggi dall’Egato alla presenza dei 18 rappresentanti dei Comuni dell’ambito rifiuti sanremese. Il primo ad essersi costituito a livello regionale e l’unico operativo della provincia di Imperia. Proprio quest’ultimo “dettaglio” fa ben sperare i sindaci ed Amaie Energia: ai progetti per il Pnrr presentati da un bacino riunito di Comuni, viene attribuito un punteggio più alto di quello assegnato ai progetti presentati da singole realtà.

«Se non avessimo portato a termine la costituzione del bacino sanremese oggi avremmo molte meno possibilità di accedere ai fondi del Pnrr. Questo progetto di Amaie Energia permetterà alla nostra azienda di colmare alcuni gap infrastrutturali che la provincia sconta da tempo», – commenta l’assessore all’Ambiente di Palazzo Bellevue e vicepresidente dell’Egato Lucia Artusi.

«Adesso speriamo che tutti questi progetti che riguardano la Valla Armea, la città di Sanremo e Terzorio siano finanziati. Siamo fiduciosi perché riteniamo di poter andare ad introdurre un grosso miglioramento del servizio in generale e in particolare su Sanremo con l’introduzione delle isole ecologiche informatizzate», – aggiunge il presidente di Amaie Energia Andrea Gorlero.

(Nella foto la sede di Amaie Energia in Valle Armea)