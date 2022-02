Sanremo porta d’Italia per il rugby azzurro, Pian di Poma accoglie la Nazionale femminile under 18 - Riviera24

Sanremo si affaccia su una settimana storica per lo sport locale. La Città dei Fiori è pronta a recitare il proprio meritato ruolo di ‘porta d’Italia’ per il rugby, ospitando a Pian di Poma la Nazionale femminile Under18.

La selezione guidata da Diego Saccà con il coordinamento FIR di Maria Cristina Tonna, volto simbolo del rugby femminile, arriverà in città giovedì per dedicarsi subito all’attività didattica in hotel. Venerdì doppia seduta di allenamento a Pian di Poma, ospite del Sanremo Rugby: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Sabato il grande impegno a Saint-Raphaël per l’amichevole contro le pari età francesi.

«Siamo orgogliosamente la bandiera della palla ovale a pochi metri dal confine con la Francia, Paese al top su scala continentale nel mondo del rugby – dichiarano dalla società biancazzurra – è una delle occasioni nelle quali si comprende l’importanza strategica di avere un punto rugbistico in questo territorio per essere attrattivi per la Federazione e nell’ottica di interscambi e rapporti transfrontalieri».