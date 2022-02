Sanremo, piccione sui fili manda in corto l'illuminazione pubblica di via Galilei - Riviera24

Sanremo. Brutta fine per un piccione posato sui fili elettrici. E’ successo verso le 17 in via Galileo Galilei, dove il malcapitato volatile è rimasto carbonizzato non prima di aver prodotto una vistosa vampata di fuoco, seguita da lampi e dall’interruzione della corrente, che ha provocato un breve black out nella zona, durato pochi minuti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento matuziano e i tecnici Amaie. Il cavo in questione è quello dell’illluminazione pubblica, a media intensità, con un passaggio di circa 15 volt.