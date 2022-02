Sanremo, Peroni: «Ennesimo suicidio tra le forze di polizia, necessarie immediate strategie di prevenzione» - Riviera24

Sanremo. «La triste notizia dell’ennesimo suicidio di un altro uomo appartenente alle forze di polizia, nella fattispecie della polizia penitenziaria pubblicato ieri, fa riemergere in tutta la sua drammaticità un fenomeno che come federazione abbiamo più volte denunciato. Tutte queste morti per suicidio ripropongono un tema complesso e difficile, che ripropone le difficoltà di tutti i lavoratori in divisa che sono costretti ad affrontare ogni genere di situazione. Anche questo nuovo anno, purtroppo, registra una sequenza di vittime in tutta Italia che mette in luce un tema che la nostra Amministrazione ha il dovere di affrontare nell’immediato, facendo decadere definitivamente ogni sorta di tabù che fino ad oggi hanno ostacolato una serena e trasparente presa di coscienza di questo inquietante fenomeno» – afferma il segretario generale provinciale Antonio Peroni.

La scrivente segreteria provinciale ritiene che «sia necessario un netto cambio di passo anche rispetto ai lavori che vengono seguiti dall’apposita Commissione istituita a livello centrale. Risulta quanto mai indispensabile, con la collaborazione delle organizzazioni sindacali, sancire precise strategie per la prevenzione dei suicidi all’interno della Polizia di Stato e di tutte le alter forze dell’ordine, segnali inconfutabili di malesseri silenti che aleggiano all’interno di caserme e di strutture varie».

«La specificità del lavoro svolto passa, necessariamente, anche attraverso l’individuazione e l’attuazione di tutele mirate alle condizioni di lavoro dei poliziotti» – dice il segretario generale provinciale Antonio Peroni.