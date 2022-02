Sanremo, parcheggio vietato in via Massa blocca rondò Volta. Per fortuna nessuna ambulanza coinvolta

Sanremo. Definirlo un “parcheggio creativo” sarebbe gentile. Piuttosto “menefreghista” e “pericoloso”, visto gli intoppi e i problemi che ha provocato e potenzialmente avrebbe potuto provocare al già congestionato traffico cittadino, soprattutto in questi giorni di Festival. Intorno alle 14.15 di oggi, qualcuno ha lasciato la macchina all’ingresso in divieto all’ingresso di via Zefiro Massa dal rondò Volta.

Risultato: un mezzo pesante ha dovuto faticare non poco per svoltare della già citata strada, intasando la rotatoria. Secondo diverse testimonianze non è la prima volta che qualcuno posteggia così e già diverse persone chiedono che al posto della segnaletica orizzontale vengano posti dei dissuasori, ad impedire materialmente dal posizionare mezzi in quel posto.

Sì perché, via Massa, è anche la principale direttrice (stretta e a senso unico) che porta all’ospedale Borea dal centro di Sanremo. Di lì passano le ambulanze ed è facile immaginare cosa sarebbe potuto accadere se ad essere bloccato da un camion in manovra ci fosse stato qualche mezzo di soccorso con paziente a bordo.