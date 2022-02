Sanremo ospita “Wake Up Liguria – L’online è già il presente non rimanere indietro!”

Sanremo. Domenica 20 febbraio alle 17:15, presso il Best Western Hotel Nazionale di Sanremo, si terrà l’evento “Wake Up Liguria – L’online è già il presente non rimanere indietro!”. Il tema dell’evento sarà un progetto di imprenditoria digitale già presente in 63 città italiane ma poco conosciuto sul territorio ligure. L’evento vedrà come relatori gli organizzatori Manuel Calabrò e Francesco Bianco della zona, gli ospiti Andrea Francesca Muttoni dalla Valle d’Aosta e un leader di successo dalla Puglia.

Gli argomenti trattati saranno l’online, i vantaggi e come sfruttarlo per generare entrate comodamente dal proprio telefono, difatti l’iniziativa che prende il nome di Work Wherever you Want mira a formare su come differenziare le entrate e raggiungere una sicurezza economica. Il progetto non ha limiti di età, è semplicemente aperto a tutti, a chiunque è pronto ad aprire gli occhi e a capire che l’online è già il presente.

Durante l’evento saranno rispettate le normative Covid-19 vigenti, per tanto bisognerà essere muniti di Green pass e prenotare il proprio posto contattando su Whatsapp i seguenti numeri: Manuel Calabrò +39 3248243025 e Francesco Bianco +39 3334969920.