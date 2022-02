Sanremo, Ornella Muti smonta la polemica sulla cannabis: «Quella legale è già legale. Spingo per quella terapeutica»

Sanremo. «La cannabis? Quella legale è già legale e non serve un referendum. Io quella spingo, non spingo l’aspetto ludico della canna. Non capisco le polemiche: pensano che io giri per il backstage donando canne, ma non è così». Lo ha detto Ornella Muti, l’attrice italiana che stasera salirà sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus per presentare la prima serata del 72esimo Festival della Canzone Italiana.

Dopo le reazioni suscitate ieri dalla foto postata su Instagram dall’attrice, che indossava un ciondolo a forma di foglia di marijuana, il passaggio in conferenza stampa sulla cannabis era dovuto. «Io mi curo omeopaticamente, è una mia scelta e per fortuna non è vietata – ha detto – Io parlo di cannabis terapeutica e credo che sia così sciocco riferirsi alla canna, credo sia una voglia di distruggere tutto. Mi dispiace che venga confuso».

Muti ha poi raccontato le difficoltà incontrate nel curare una familiare malata: «Ho dovuto imbottirla con le medicine tradizionali. L’ho persa prima del tempo».