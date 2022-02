Sanremo, mobilitazione di soccorsi in centro per un falso allarme

Sanremo. Momenti di tensione, oggi intorno alle 16 in corso Mombello, per quello che alla fine si è rivelato, per fortuna, come un falso allarme.

Dopo la segnalazione per del fumo che usciva dalla finestra di un appartamento al quarto piano di un palazzo, temendo per un incendio, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una volante di polizia ed un’ambulanza.

Non si trattava di fumo sprigionato da fiamme però, bensì di una sorta di nuvola di intonaco e calcinacci prodotti da dei lavori di muratura in corso.