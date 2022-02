Sanremo, milioni di euro per la “Pigna”: c’è la conferma del Ministero

Genova. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha confermato ufficialmente l’assegnazione di 45 milioni di euro alla Liguria per i tre progetti di rigenerazione urbana presentati da Regione nel bando PINQUA: Pigna di Sanremo, Begato a Genova e Marinella di Sarzana. Un importo ingente che consentirà di riqualificare tre aree strategiche della Liguria dal punto di vista urbanistico, sociale ed economico. L’obiettivo è quello di migliorare la vivibilità delle aree, che attualmente versano in uno stato di degrado, e al contempo generare un volano economico che stimolerà l’insediamento di nuove attività imprenditoriali.

«La nostra regione ha saputo sfruttare un’altra occasione importante – dichiara il presidente Giovanni Toti – Su tre progetti strategici che attendevano il via libera da anni. Il modello Liguria ancora una volta è risultato vincente per il rilancio, la riqualificazione e un profondo miglioramento di alcuni quartieri strategici del nostro territorio».

«Grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto, eravamo a conoscenza di aver vinto il bando con tutti i tre progetti, oggi abbiamo ricevuto l’atto formale dell’assegnazione dal MIMS. Un risultato mai raggiunto prima in Liguria, sia come valore, 45 milioni di euro, sia perché tutti e tre i progetti si sono posizionati in alto nella graduatoria. In questi mesi abbiamo continuato a lavorare per dare inizio ai lavori nei tempi più brevi possibili», commenta l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, che prosegue: «Sono tre progetti di particolare importanza, che sono un esempio anche a livello nazionale e che cambieranno il volto di quartieri importanti: la Pigna di Sanremo, il cuore storico della Città dei Fiori, Begato a Genova, quartiere che versava in uno stato di degrado e nel quale abbiamo terminato già l’importante lavoro di demolizione dei palazzi denominati “Dighe” e Marinella di Sarzana, un’area che necessita di interventi importanti, attesi da anni».