Sanremo, Matteo Renzi a pranzo dal sindaco Biancheri - Riviera24

Sanremo. Pranzo speciale ieri pomeriggio a casa del sindaco Alberto Biancheri: ospite d’onore il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Non è passato inosservato l’incontro conviviale avvenuto a due passi dall’Hotel De Paris, sotto gli occhi del fotografo sanremese Tonino Bonomo. Renzi e consorte sono stati immortalati insieme a Biancheri, intorno alle 17, in corso Imperatrice.

L’ex presidente del Consiglio e attuale senatore della Repubblica aveva ricevuto l’invito del sindaco a presenziare all’ultima serata del Festival. I due si conoscono da tempo e Renzi rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per Biancheri. Un appoggio sulle tematiche di ampio respiro che si è andato a sommare a quello che gli ha garantito in questi anni l’alleanza con il Partito Democratico. L’invito del sindaco Biancheri, per il pranzo a casa sua, era stato allargato al presidente Toti, con il quale c’era stata la frattura dopo le recenti elezioni provinciali. Segnale evidentemente distensivo.

Prima della diretta dall’Ariston, Renzi, la moglie Agnese e la famiglia Biancheri, si sono intrattenuti per diverse ore nella casa del sindaco. A pranzo è stata l’occasione per parlare della situazione politica nazionale, della recente rielezione del Presidente Mattarella e del governo Draghi (due risultati frutto anche dell’azione politica di Renzi). Così come dei problemi locali, primo tra i quali le difficoltà legate al Casinò Municipale.

Renzi ieri ha avuto l’occasione di vedere anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, con il quale è in discussione la nascita di un nuovo partito centrista (Italia al Centro). Un tentativo che sta creando non pochi grattacapi al presidente, con la Lega che ha mangiato la foglia, dopo l’appoggio degli onorevoli totani alla rielezione di Mattarella, e Toti stesso arrivato a minacciare di rimandare la Liguria al voto se gli alleati non si adegueranno alle sue volontà e ambizioni personali.