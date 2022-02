Sanremo, "Love Pass": la campagna del Movimento Imprese Italiane contro il certificato verde - Riviera24

Sanremo. Partirà sabato prossimo, l’iniziativa “Love Pass”: la campagna di sensibilizzazione promossa dal Movimento Imprese Italiane, rivolta a tutti gli esercizi commerciali che vorranno far entrare i clienti senza richiedere il “Green pass”.

«L’iniziativa decollerà in tutto il Nord Italia: Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto – afferma Maurizio Pinto, uno dei responsabili del Movimento nato a Sanremo -. Parliamo di campagna di sensibilizzazione, perché, contrariamente a quanto si crede, i titolari delle attività non hanno alcun obbligo di chiedere il Green pass ai propri clienti, ma possono fare dei controlli a campione una tantum».

«Entreremo nelle attività per un semplice sondaggio – spiega Pinto – E cioè chiedendo ai commercianti cosa ne pensano dell’obbligo del Green pass e se sono intenzionati a richiederlo. Alle attività che risponderanno di voler far entrare le persone liberamente, e non chiederanno nulla, lasceremo il nostro adesivo che sarà il segno di riconoscimento».