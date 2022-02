Sanremo, lavori di asfaltatura: divieto di transito in via Lamarmora

Sanremo. Per permettere l’esecuzione di lavori di asfaltatura in via Lamarmora oggi è stata emessa un’ordinanza che disciplina la circolazione stradale. Scatta il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, esclusi quelli dei residenti, dalle 8,30 alle 18,30 dei giorni 21 e 22 febbraio in via Lamarmora, dall’incrocio con corso Cavallotti sino al numero civico 119.

Le disposizioni dell’ordinanza saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali mobili, posizionati in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli agenti preposti alla disciplina del traffico. A carico dei trasgressori si procederà a termine di Legge, con rimozione dei veicoli rinvenuti in divieto di sosta e con le modalità di cui all’Art. 159 del Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria o, in alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione.