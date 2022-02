Sanremo, la super ospite Sabrina Ferilli: «Io sempre dalla parte delle forze dell’ordine»

Sanremo. «Lei sa che il mio sogno è vivere in una caserma?». Lo ha detto l’attrice Sabrina Ferilli, super ospite al Festival di Sanremo 2022 quando in sala stampa, per una domanda all’attrice, ad andare verso il microfono è stato un militare di Radio Esercito, l’emittente che trasmette le notizie dall’Italia alle truppe impegnate all’estero.

Sorpresa della presenza del militare, la Ferilli si è trasformata in giornalista, iniziando ad incalzare di domande l’appartenente alle forze armate. Poi ha aggiunto: «Io ho paura di tutto, quindi ogni volta che passo davanti a una caserma, io starei lì, li saluto (i militari, ndr). Io sono sempre dalla parte delle forze dell’ordine».