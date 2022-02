Sanremo, la Russia invade l'Ucraina: l'ordine del giorno del consigliere Luca Lombardi - Riviera24

Sanremo. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luca Lombardi con un ordine del giorno sull’invasione in Ucraina impegna il sindaco e la Giunta comunale ad attivarsi presso il Governo italiano affinché vengano intraprese tutte le iniziative volte «a condannare con ogni misura ed in ogni sede internazionale l’unilaterale aggressione militare perpetuata ai danni dell’Ucraina; a richiedere che l’Europa e gli Stati membri coordinino un intervento umanitario per l’accoglienza dei profughi ucraini a seguito della guerra che sta flagellando la popolazione; a richiedere un intervento europeo volto alla creazione di un fondo per introdurre meccanismi economici di compensazione per riequilibrare i danni che le singole nazioni europee subiranno per vie delle sanzioni imposte alla Russia e delle conseguenti contro sanzioni; a creare una cabina di regia nella quale coinvolgere una rappresentanza delle aziende energivore e le governance dei colossi energetici (ENI – ENEL) per valutare soluzioni e proposte utili ad arginare i catastrofici effetti economici che si determineranno per via della crisi di approvvigionamento energetico da parte della Russia; ad intervenire prontamente incrementando la spesa attuale per il dispiegamento delle forze militari internazionali, garantendo il 2 per cento delle manovre finanziare per gli stanziamenti NATO e a garantire tempestivamente lo stato di rifugiati ai cittadini ucraini che ne facciano richiesta».