Sanremo, in via Lamarmora al posto della palazzina arriva un supermercato - Riviera24

Sanremo. Un altro nuovo supermercato nella Città dei Fiori, è il turno di San Martino. Sorgerà in via Lamarmora 303 l’ultimo fabbricato, a destinazione commerciale, a cui Palazzo Bellevue ha concesso via libera alla costruzione, così come previsto dalla bozza di convenzione e relativo progetto approvato dalla giunta Biancheri nelle scorse settimane.

La zona interessata dal futuro intervento è nota per essere finita una decina di anni fa, al centro di un progetto per la realizzazione di una palazzina residenziale. Ipotesi stroncata dopo accese battaglie sfociate in consiglio comunale, precedute da una raccolta firme dei residenti contro l’ennesima speculazione edilizia. Il terreno in questione è quello a gerbido che si trova a Levante di via Lamarmora, di fronte alle case popolari, subito sopra il distributore Eni, a poche centinaia di metri dall’uscita dell’Aurelia-bis. L’area rientra nelle cosiddette “zone di completamento” del piano urbanistico comunale.

Il progetto approvato (nella sua versione preliminare) prevede una superfice agibile di 700 metri quadri, su un solo piano. Il tetto dell’edificio verrà adibito a parcheggio per i clienti. Quali opere a scomputo degli oneri saranno realizzati dall’investitore: un parcheggio pubblico di 500 metri quadri e un marciapiede (ora assente) che collegherà via Lamarmora con il quartiere residenziale subito a monte. Inoltre, il proponente, Danilo Turina, legale rappresentante della società Duemila Srl con sede a Torino, si è impegnato a realizzare un piccolo palmeto pubblico. Il valore complessivo delle opere inserite in convenzione è di 200 mila euro. Al Comune spettano ulteriori 100 mila euro di oneri diretti. «Come amministrazione comunale ci interessano le opere che verranno realizzate a favore della comunità locale e del quartiere che è molto popolato, – commenta l’assessore ai Lavori pubblici e Edilizia privata Massimo Donzella -. L’intervento approvato va a riqualificare la zona, portando servizi, parcheggi, marciapiedi sicuri e agibili anche dai diversamente abili».

Negli ultimi anni a Sanremo sono letteralmente fioccati i nuovi supermercati. Sia nel centro, in via Roma (Ekom), via San Francesco (Pam) e Corso Mombello (Carrefour Express, poi chiuso). Così come nelle prime periferie, volgendo lo sguardo all’altro Pam aperto di recente in via Pietro Agosti. Altri progetti sono in itinere, a partire da quello della Foce. Qui, a lavori avviati, il cantiere del gruppo Arimondo si è scontrato con una clamorosa sentenza del Consiglio di Stato che ne ha revocato le autorizzazioni nel maggio scorso. Tornando a San Martino, è in discussione in questi giorni la difficile situazione dell’ex deposito della Riviera Trasporti sull’Aurelia. La società del trasporto pubblico locale vorrebbe valorizzarlo per fare cassa, ma l’amministrazione Biancheri si è impegnata in campagna elettorale a non concedere il cambio di destinazione d’uso più appetibile: la trasformazione in supermercato.