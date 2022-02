Sanremo. Lutto a Saremo per la scomparsa a soli 58 anni di Daniele Laurent. Noto consulente finanziario, Daniele lavorava per un noto gruppo bancario.

Numerosi i massaggi di cordoglio per l’uomo da parte di amici, per lui e per la sua famiglia. I funerali si terranno lunedì 21 febbraio nella chiesa parrocchiale di San Rocco, alla foce di Sanremo.