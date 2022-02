Sanremo, il Grafiche Amadeo femminile perde in casa - Riviera24

Sanremo. «L’ombra di se stessi, con poca grinta – attenzione e carica agonistica», così si può definire l’atteggiamento del Grafiche Amadeo femminile alla ripresa del campionato di serie C.

In casa propria non è riuscito a ribadire il successo dell’andata contro il Volley Diano Marina Lanfranchi, anzi, con un netto 3 set a 0 (19 – 25, 26 a 28,2 4 a 26 ) il Grafiche Amadeo è stato sconfitto. La cosa preoccupante è stato l’atteggiamento agonistico in campo, per esempio nel terzo set sul 22 a 14 la squadra si è spenta e così il set è stato perso 26 a 24, consentendo così al Volley Diano una rimonta inaspettata.

«Bisogna cambiare mentalità, tornare ciò che siamo stati, ovvero una squadra coesa, anche nelle sconfitte e con la volontà sempre di dare il massimo» – commenta il Grafiche Amadeo.