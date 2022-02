Sanremo, il 23 febbraio divieto di transito in corso degli Inglesi

Sanremo. Scatta il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, esclusi i residenti, in corso degli Inglesi nei pressi del civico 506 per garantire l’incolumità delle persone, la sicurezza della circolazione e rendere disponibili le aree concesse per consentire le operazioni di smontaggio di una gru.

Secondo l’ordinanza, il divieto sarà valido dalle 6 alle 18,30 del 23 febbraio. A carico dei trasgressori si procederà a termine di Legge, con rimozione dei veicoli rinvenuti in divieto di sosta e con le modalità di cui all’Art. 159 del Codice della Strada. Gli agenti indicati dall’Art. 12 del D.Lgs 30.04.1992 N. 285 sono incaricati della esecuzione dell0ordinanza.

Avverso all’ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria o, in alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione.