Sanremo, i ringraziamenti di una lettrice al primario del pronto soccorso - Riviera24

Sanremo. Una lettrice ci ha scritto per poter ringraziare pubblicamente il primario del pronto soccorso di Sanremo, il dottor Abrigal per la sua umanità e dedizione al suo lavoro.

«Mia madre è stata portata al pronto soccorso con un’infezione grave, il dottor Abrigal, vista la situazione, si è premurato subito di chiamarmi personalmente dicendomi di andare immediatamente per vedere mia madre con tutte le precauzioni del caso, visto il periodo, dopo aver provveduto a sistemare mia madre di 87 anni in una cameretta da sola visto che era negativa. Purtroppo è l’ultima volta che l’ho vista, la mia mamma è deceduta il 19 febbraio. Ringrazierò e ricorderò sempre questo dottore per avermi dato la possibilità di stare un po’ con lei, adesso lei non c’è più ma da lassù lo ringrazia pure lei. Mia madre si chiamava Maria Caridi e ha solo me, figlia unica, e mio figlio. Grazie per averci dato la possibilità di vederla ancora viva» – scrive Giuseppina Caridi.