Sanremo, i maturandi del liceo Cassini manifestano contro le modalità d'esame - Riviera24

Sanremo. In queste ore gli studenti maturandi del Liceo Gian Domenico Cassini di Sanremo stanno manifestando per esprimere il loro dissenso nei confronti della tempistica con cui è stata comunicata la modalità dell’Esame di Stato previsto per quest’anno scolastico.

«E’ lampante come negli ultimi tre anni scolastici la nostra generazione sia stata pesantemente penalizzata dalla questione legata alla gestione della pandemia nei confronti della scuola italiana. Nonostante la nostra esperienza non ci permetta di giudicare i ministri dell’Istruzione, è evidente che serva affidare il MIUR ad una personalità di alto profilo, la quale sia disposta a dialogare maggiormente con la componente studentesca, vero epicentro della comunità scolastica. Per ciò che concerne l’Esame di Stato, vogliamo fortemente ribadire di non essere contrari al reinserimento delle prove scritte, ma riteniamo che sia inaccettabile comunicare una variazione così drastica a distanza di soli cinque mesi dalla maturità. Inoltre sosteniamo che il mondo della scuola, a partire dagli stessi professori – i quali hanno vissuto con noi studenti le difficoltà che hanno costellato questi ultimi tempi – sia stato indifferente alle scelte non condivise e poco lungimiranti della politica» commentano gli studenti con una nota stampa.

Le classi quinte del Liceo Gian Domenico Cassini di Sanremo richiamano tutti gli studenti ad «una responsabile e necessaria astensione collettiva generale dalla vita scolastica, in data lunedì 7 febbraio 2022, aperta agli Istituti cittadini e provinciali che vorranno aderire».

Gli studenti chiedono al Dirigente scolastico Claudio Valleggi e a tutto il Collegio docenti del Liceo Cassini di organizzare un “serio e leale programma di lavoro”, concordato con gli studenti in consiglio di classe, in vista della preparazione delle prove scritte e orali dell’Esame di fine anno.

«Inoltre auspichiamo vivamente che il Ministero dell’Istruzione, anche nelle figure dei suoi rappresentanti sul territorio, i Dirigenti Scolastici e i referenti dei dipartimenti delle varie materie, instaurino un dialogo con i nostri Rappresentanti d’Istituto e della Giunta della consulta di Imperia, a nome di tutti i maturandi, per contrattare il futuro programma degli studi che ci porterà a concludere il ciclo d’Istruzione superiore. Ci appelliamo altresì al Sindaco della Città di Sanremo sign. Alberto Biancheri e all’Assessore alle Politiche giovanili sign.ra Costanza Pireri, affinché condividano il nostro intento e si schierino al fianco degli studenti, concedendo gli spazi e i permessi opportuni per far sentire la nostra voce» fanno sapere fgi studendi del Cassini

La giornata sarà organizzata con il supporto della “Rete degli studenti medi” e della Consulta provinciale, presieduta dal “cassiniano” Edoardo Ruffo.

«Ripetiamo che la nostra protesta è dovuta al vergognoso ritardo della comunicazione delle modalità di esame e, soprattutto, alla preoccupante lontananza dei docenti dalla nostra causa e non assolutamente all’indolenza che spesso ci viene imputata. Pertanto, andando a concludere, esortiamo a partecipare tutti gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori della Provincia di Imperia alla manifestazione programmata in data lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 9.00 in Piazza Cristoforo Colombo in Sanremo, intenta a dirigersi presso la Sede del Liceo Gian Domenico Cassini e il Palazzo Comunale Bellevue».