Sanremo, Grafiche Amadeo sconfitto dai primi in classifica - Riviera24

Sanremo. Il Grafiche Amadeo maschile al rientro nel campionato di serie C, dopo il lungo e forzato stop, è stato sconfitto per 3 set a 0 dai primi in classifica: il Volley Albisola.

Nonostante la sconfitta i ragazzi di Massimo Ciogli hanno giocato bene, sempre punto a punto con gli avversari che però, con meno errori e più convinzione nella parte finale dei set, si sono sempre imposti. Per il Grafiche Amadeo il terzo set poteva essere vinto ed rimettere in discussione l’intera gara ma anche qui, gli albissolesi, nel proprio parquet, si sono imposti ai vantaggi dopo alcune palle set per i leoni di Sanremo

Risultato: il Volley Albissola batte il Grafiche Amadeo Sanremo RVS per 3-0 (25/20 25/20 29/27).