Sanremo, Gabriele Avagnina della Foce terzo ai campionati italiani indoor di Ancona

Sanremo. Ancora una prestigiosa impresa del giovane allievo della Foce ai campionati italiani al coperto di Ancona: Gabriele Avagnina, al termine di una lunga, si è piazzato al terzo posto con la misura di m.1.96, la stessa che aveva ottenuto a Rieti nei campionati italiani all’aperto del 2021.

Dopo l’1.96 saltato al primo tentativo, Gabriele ha mancato di un soffio i due metri, una misura che ha nelle gambe e nella testa. Gabriele non ha ancora compiuto 17 anni e viene da mesi difficili per tutte le questioni della pandemia: è dovuto restare in quarantena, ha perso molti allenamenti e non ha più gareggiato per mesi. La gara di Ancona è la prima dopo 5 mesi ed è un test di enorme valore tecnico.

Ad Ancona Gabriele era accompagnato dalla sua preparatrice Kelly Ternelli che non si è mai persa d’animo nemmeno quando vedeva l’atleta un po’ stanco e demotivato. Ora la coppia affiatata attende la stagione all’aperto con fiducia e con la certezza di raggiungere obiettivi di estremo valore nazionale.