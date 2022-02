Sanremo, fiamme sul portone di casa. Indagini della polizia

Sanremo. Fiamme sul portone di un’abitazione a Poggio, indagini in corso della polizia. I fatti sono accaduti ieri sera, intorno alle 21, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio che ha interessato l’ingresso di un’abitazione in via Peri, poi estesosi alla pensilina della casa in questione.

Data la dinamica dell’evento, sul posto si sono precipitati anche gli agenti del locale commissariato di polizia. L’attenzione degli inquirenti si è concentrata su un alterco che poco prima aveva visto coinvolti i residenti dell’alloggio danneggiato e i loro vicini. Il rogo ha lambito anche dei motorini parcheggiati.