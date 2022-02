Sanremo, Festival da record. La gioia del sindaco Alberto Biancheri: «Emersa la voglia di normalità»

Sanremo. Le strade della città dei Fiori invase dalla gente, il pubblico al Teatro Ariston, folle di giovani e giovanissimi davanti agli hotel in attesa dei propri idoli, una nave, Costa Toscana, ormeggiata davanti a Portosole: a Sanremo è tornato il Festival, quello vero, quello che stravolge la città e la riempie di musica e di gioia. «E’ un qualche cosa di straordinario – dichiara il sindaco Alberto Biancheri – Ce l’aveva promesso (Amadeus, ndr), aveva detto che sarebbe stato il Festival della ripartenza, della gioia, è così è stato».

«Devo fare un grandissimo ringraziamento a coloro che hanno lavorato fuori dall’Ariston per questo Festival – aggiunge il sindaco – A partire dalle forze dell’ordine, dalla polizia municipale, tutti i volontari, l’azienda sanitaria: è stato fatto un lavoro enorme. Tutto si è svolto per il meglio, ci sono state anche situazioni non semplici, però quello che ci fa piacere è che quello che è emerso da Sanremo è una gran voglia di normalità, rispettando le regole, ma di normalità. Io direi anche che Amadeus è un professionista eccezionale, ha fatto un lavoro importante con dei grandi brani, un grande lavoro».

Ad Amadeus, ha detto ancora Biancheri, va il «grazie da parte di tutta la città: ci ha donato cinque serate straordinarie, grazie per la vicinanza e il calore trasmesso dal palco per la nostra città. Grazie a tutta la Rai, questo successo è dovuto a una grandissima squadra, ho visto un grande senso civico da parte di cittadini e turisti, una grande orchestra sinfonica. Arrivederci al prossimo anno con la speranza di fare un Festival dentro e fuori dal teatro Ariston, c’è la voglia di tornare alla normalità e mi auguro che con questa settimana un segnale sia stato dato».

Sul Festival 2023, Biancheri sembra non avere dubbi: «Amadeus? Sarei tentato a riconfermalo. Dopo questi numeri, non è semplice trovare altre soluzioni, ci sono tantissimi presentatori bravi, ma secondo me Amadeus sarebbe il primo a cui bisognerebbe chiederlo». «Ieri ho anche conosciuto l’ad Carlo Fuortes (amministratore delegato rai, ndr) – ha aggiunto – Con il quale si è parlato del futuro di Sanremo e della Convenzione. Sono soddisfatto e soprattutto sono contento dell’immagine che abbiamo trasmesso tramite i nostri fiori, i nostri spot, le parole di Amadeus e le decine di interviste fatte per promuovere il territorio».