Sanremo, fenicottero rosa avvistato a Capo Nero

Sanremo. Uno splendido esemplare di fenicottero rosa è comparso i giorni scorsi nella piscina del residence di Capo Nero. Nelle foto di V. Alberti Cartuyvels si vede il volatile stazionare in acqua per poi spiccare il volo. Probabilmente si è diretto in Francia, nelle paludi della Camargue, più precisamente alle “Saline Giraud” di Saintes-Maries-de-la-Mer.

Lì, come di consueto passeranno l’estate, mangiando gamberetti rosa che garantiranno al manto dei pennuti la tipica pigmentazione, bianca alla nascita. Dalle loro movenze i gitani, numerosi nella zona, hanno imparato a danzare, tanto che il termine “flamenco” o “flamingo” nell’idioma di queste popolazioni nomadi vuol dire “fenicottero”.

Questi uccelli sono presenti un po’ sulle coste di tutto il bacino del Mediterraneo, specialmente vicino alle saline dove nelle vicinanze sguazzano i piccoli crostacei di cui si nutrono. In Italia li troviamo a Venezia, ad Orbetello ed in Sardegna. Ogni tanto, nei loro voli di migrazione diretti oltralpe, i fenicotteri si fermano sulle foce dei nostri corsi d’acqua, specialmente il Roja ed il Nervia. per riposarsi