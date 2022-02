Sanremo, ennesimo episodio nel carcere di Valle Armea: detenuto dà fuoco alla cella - Riviera24

Sanremo. Mobilitazione di soccorsi nel penitenziario di Valle Armea, a Sanremo, dove nel primo pomeriggio un detenuto di 49 anni ha appiccato un incendio all’interno della propria cella. L’uomo avrebbe anche compiuto atti autolesionistici, procurandosi dei tagli superficiali.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 insieme a un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia che ha accompagnato il ferito nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Imperia.

Non è la prima volta nelle ultime settimane che a Sanremo si registra un episodio simile. Lo scorso 7 gennaio, all’ospedale Villa Scassi di Genova, era morto il detenuto magrebino di 39 anni che il 18 dicembre aveva dato fuoco al materasso della sua cella in segno di protesta perché tenuto in isolamento, in quanto positivo alla tubercolosi.