Sanremo, donna guarita dal Covid ringrazia medici e infermieri: «Professionalità e grande umanità»

Sanremo. Una giovane donna, recentemente guarita dal Covid-19 a causa del quale era stata ricoverata all’ospedale Borea di Sanremo, ha voluto ringraziare medici e infermieri che si sono presi cura di lei, inviando una lettera all’Asl1 Imperiese.

Di seguito il testo integrale della missiva.

«Con questa mia intendevo esprimere in modo concreto la mia gratitudine a tutto il personale sanitario della Vostra Azienda, medici ed infermieri, del reparto Covid dell’Ospedale di Sanremo che mi ha assistito durante un periodo molto particolare della mia vita.

La competenza professionale e l’aspetto umano di tutti coloro che, con dedizione alla professione svolta, mi hanno prestato le loro cure è stato essenziale nel permettermi di superare la malattia sia sul piano fisico che sotto il profilo psicologico delle relative angosce che la debolezza del corpo ha inevitabilmente ingenerato nella mia persona.

Posso dire che solo grazie ai consigli ricevuti ed alla attenzione con la quale sono stata seguita sono riuscita a venir fuori dallo stato di prostrazione fisica e mentale che mi aveva colpito.

So che la professione medica comporta come obbligo primario quello di prestare le cure migliori ai pazienti ma nel mio caso non solo ciò è stato fatto ma è stato aggiunto un aspetto umano di immenso valore.

Sarò felice se riterrete di portare a conoscenza del reparto Covid dell’Ospedale di Sanremo questa mia essendo mio vivo desiderio che questa espressione di gratitudine raggiunga le persone che mi hanno aiutato.

Con profonda stima».