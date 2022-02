Sanremo, Dario Salvatori presenta il Mellophonium dedicato a Cerri

Sanremo. In piena settimana festivaliera, verrà presentato il 43° numero della rivista di cultura musicale “The Mellophonium” fondata nel 1999 da Freddy Colt e Valerio Venturi. Un numero come sempre ricco di informazioni e curiosità, articoli di approfondimento e documentazione. In questo caso gran parte delle pagine della rivista è dedicata al chitarrista jazz Franco Cerri, recentemente scomparso all’età di 95 anni, il quale del Centro Studi Stan Kenton era Socio Onorario. A ricordare l’eminente jazzista, un vero caposcuola italiano, sono le penne del maestro Enrico Intra, del batterista Roberto Paglieri, del crooner Matteo Brancaleoni, del cantautore Alessandro Bellati, del musicista-discografico Claudio Citarella, del critico musicale Dario Salvatori, che sarà presente all’incontro di venerdì 4 febbraio alle 16 presso la sede del Centro Studi al numero 12 di piazza Capitolo, nella Pigna di Sanremo.

Nella rivista trovano spazio anche un approfondimento su due maestri del Clarinetto jazz in Italia, scritto dal maestro Claudio Cavallaro di Roma, un doveroso ricordo del bluesman sanremese Filippo Castore da parte di Angelo Giacobbe e uno studio sugli strumenti della tradizione popolare ligure firmato da Marco Innocenti. Vi sono inoltre articoli di Marco Scolesi e Freddy Colt, mentre la parte fotografica propone eleganti immagini scattate, tra gli altri, da Umberto Germinale e Giorgio d’Andrea.

Venerdì 4, insieme a Salvatori, illustreranno l’iniziativa editoriale il direttore responsabile Romano Lupi e l’editore Freddy Colt. Nell’occasione sarà aperta la campagna abbonamenti per l’anno 2022 (per sostenere e ricevere regolarmente la pubblicazione basta versare euro 20). Per informazioni: editore@mellophonium.it.