Sanremo, da abbattere due pini di via Serenella - Riviera24

Sanremo. Altri pini che crescono nel territorio comunale matuziano verranno abbattuti. Gli ultimi, in ordine temporale, ad essere rimossi erano stati quelli di via Nino Bixio, nel tratto tra corso Mombello e via Gioberti, per consentire la realizzazione delle prospezioni archeologiche propedeutiche per il restyling del Porto Vecchio.

Gli esemplari di “pinus pinea” che cadranno sotto le motoseghe dei giardinieri si trovano in via privata Serenella. Sono due e sono stati dichiarati come pericolanti da un’ispezione dei vigili del fuoco del distaccamento sanremese, datata 27 novembre 2021.

La loro propensione al crollo è stata poi confermata da una perizia dell’agronomo Roberto Garzoglio, dello scorso 21 dicembre. In origine gli alberi a rischio erano tre, ma uno di questi era stato subito rimosso per l’imminente pericolo di crollo. I lavori di taglio sono stati affidati, per un costo complessivo di 3660 euro, all’azienda agricola Sanremo Piante.