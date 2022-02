Sanremo. Controlli della Guardia di Finanza a PortoSole di Sanremo. Stamani i militari del comparto aeronavale, con la nave e l’elicottero delle Fiamme Gialle, hanno passato al setaccio le imbarcazioni ormeggiate al porto per controlli in materia di codice della navigazione e vigilanza, oltre a ispezioni in materia economico finanziaria nell’ambito della fascia costiera.

Si tratterebbe di controlli di routine.