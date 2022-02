Sanremo. «Senza lasciapassare non si può bere all’interno dei locali? Aperilibero». E’ questo il titolo di una iniziativa promossa dal Movimento Imprese Italiane. Il randez-vous è in programma per sabato pomeriggio alle 17,30 in via Matteotti a Sanremo, ma la location esatta resterà segreta fino a domani.

All’ordine del giorno la contestazione del Green pass e il timore che la certificazione verde resti a tempo illimitato.