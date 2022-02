Sanremo città dei congressi, via libera dal Tavolo del turismo alla proposta firmata Triumph Group - Riviera24

Sanremo. E’ arrivata ufficialmente questa mattina sul Tavolo del turismo la proposta del gruppo Triumph International che punta a trasformare la Città dei Fiori in meta privilegiata per i congressi delle grandi aziende e associazioni professionali. Il progetto, inviato al Comune nelle settimane prima del Festival, è stato illustrato oggi dall’assessore Giuseppe Faraldi. «Abbiamo approvato questa proposta che ora dovrà essere ridefinita rispetto ad alcuni particolari non sostanziali. Così come richiesto dalle categorie. Se tutto va come spero, conto di portare la pratica in giunta per l’ok definitivo in tempi brevi», – spiega l’assessore, all’uscita dalla riunione che si è tenuta a Palazzo Bellevue.

Anche se i dettagli della proposta non sono ancora stati resi noti, è chiaro che Triumph International – che si appoggia ad una una rivista specializzata nella meeting industry italiana, la Ediman –, ha effettuato di sua sponte uno studio di settore che mette a sistema la capacità ricettiva degli alberghi con il potenziale delle sale per congressi a disposizione nel centro cittadino. A partire dal teatro del Casinò, passando per il Cinema Centrale, Palazzo Roverizio, l’Ariston, Santa Tecla e il Palafiori. L’accordo tra Comune e società prevede un investimento pluriennale da parte del Tavolo del turismo, nell’ordine degli 80 mila euro, finanziato attraverso i fondi della tassa di soggiorno. Dal canto suo Triump International si impegna a costruire il “pacchetto congressi a Sanremo” (oggi praticamente inesistente), formare il personale sul posto, tra operatori delle sale e albergatori, ed infine proporre la destinazione ai propri clienti. La speranza per l’amministrazione comunale è che ogni euro investito si trasformi in un nuovo soggiorno sul territorio.

(L’assessore Giuseppe Faraldi)