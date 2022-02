Sanremo, campo minato per gli scooter di via Gioberti

Sanremo. Asfalto groviera in via Gioberti inferiore, scatta la protesta dei commercianti. A lamentare le condizioni in cui versano i parcheggi dei motorini è Lorenzo Dho, del negozio Victor Maison Beautè, che si fa portavoce degli esercenti della zona scrivendo alla nostra redazione.

«Vi contatto in merito ai ripetuti episodi di piccoli ma fastidiosi sinistri e cadute che spesso avvengono in Via Gioberti (lato da “Miki” fino a “Istituto scolastico Mater”). Le condizioni dell’asfalto (vedi foto) costringono molti scooteristi e motociclisti a parcheggiare in maniera errata i propri mezzi. Inoltre, i cavalletti delle moto spesso non danno la giusta stabilità perché puntati nelle buche. Qui sono all’ordine del giorno i motorini che carambolano ad effetto domino l’uno sull’altro. A nome dei titolari di via Gioberti siamo a chiedere al Comune un pronto intervento per garantire la sicurezza dei passanti», conclude Dho.