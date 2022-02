Sanremo, auto si ribalta sull'Aurelia: un ferito - Riviera24

Sanremo. Mobilitazione di soccorsi in mattinata per un’auto ribaltata. E’ successo sulla via Aurelia nei pressi della rotonda di valle Armea.

Sul posto sono intervenuti un’automedica del 118 e i Volontari Soccorso Sanremo. Un uomo, che era alla guida del mezzo ribaltato, è stato trasportato all’ospedale di Sanremo in codice verde per accertamenti.

Per consentire le operazioni di soccorso la strada statale 1 “Aurelia” è stata temporaneamente chiusa, tra Bussana e la rotonda di Valle Armea nei pressi del Carrefour, e così il traffico è stato deviato dalla polizia municipale, in uscita da Sanremo verso Arma di Taggia, sull’Aurelia Bis. Anche il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare il prima possibile la transitabilità. A ricostruire la dinamica del sinistro, che sembrerebbe aver coinvolto tre veicoli, uno dei quali si è ribaltato, saranno i carabinieri.