Sanremo, auto e scooter distrutti dalle fiamme in via Padre Semeria

Sanremo. Intervento dei vigili del fuoco e polizia questa notte in via Padre Semeria, all’altezza del civico 440.

In fiamme un’auto e uno scooter, andati completamente distrutti per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Danneggiato parzialmente dal rogo anche un terzo veicolo. L’emergenza è scattata intorno all’una e mezza del mattino.

È atteso in mattinata l’intervento della Scientifica che dovrà analizzare la situazione in cerca di tracce utili a risolvere il caso. Stando a quanto si apprende, entrambe le auto erano senza benzina al momento dello scoppio perché i mezzi, di proprietà di residenti del posto, erano inutilizzati da tempo.