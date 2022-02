Sanremo, alla Mercede l’addio ad Amedeo Grisi

Sanremo. Una folla commossa ha dato l’ultimo saluto, questo pomeriggio, presso la chiesa della Mercede di San Martino, al cantautore sanremese Amedeo Grisi, scomparso prematuramente mercoledì a 49 anni. L’artista, molto amato e conosciuto, non solo nella Città dei Fiori, aveva deciso di interrompere le cure per la Sla, scegliendo l’inesorabile decorso della malattia piuttosto che l’intubazione.

Nel corso della sua lunga carriera Amedeo Grisi era arrivato a duettare nel 2018, nell’ex oratorio di Santa Brigida alla Pigna, con il grande Claudio Baglioni, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Negli ultimi tempi più volte aveva annunciato sui social l’intenzione di interrompere le cure a cui era sottoposto. Una facoltà concessa ai malati di Sla che in Italia non possono ancora ricorrere all’eutanasia. Ai funerali di oggi erano presenti la moglie Céline Martrès e i due figli, Alice e Andrea, che gli sono stati affianco fino alla fine.

“Non ha importanza vivere cent’anni e non aver vissuto… L’importante è fare di noi un istante per un eterno momento. Tutto quello che fai rimane”, la frase riportata sulla foto che ha accompagnato il feretro in chiesa per l’ultimo addio.