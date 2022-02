Sanremo, al Miramare l'esposizione di auto storiche dei "Giovani Centenari" - Riviera24

Sanremo. C’è anche una rarissima Mc Laughlin Roadster 34 del 1912, anni 110, unico esemplare in Europa, nella mostra di auto storiche in corso presso l’Hotel Miramare The Palace. Le spettacolari vetture rimarranno esposte nel piazzale d’ingresso dell’albergo cinque stelle di Sanremo, a disposizione del pubblico, per tutto l’arco della settimana festivaliera.

A curare l’evento collaterale alla kermesse sono due “Giovani Centenari”, la coppia ospedalettese formata da Ilaria Cavicchia e Francesco Valle, moglie e marito, appassionati di auto storiche e titolari dell’omonima impresa di noleggio d’auto d’epoca per eventi. Insieme della Mc Laughlin Roadster, al Miramare si può ammirare una Peugeot Darl’mat 302 anno 1937 di colore blu, in perfette condizioni e completamente restaurata.

Nel garage di Ospedaletti dei Giovani Centenari fanno bella mostra anche una Fiat Balilla Spider a due posti del 1936: un classico italiano. Poi la Fiat 1400 cabriolet quattro posti del 1950: carrozzeria speciale lingotto. Perfetta anche per matrimoni. Ancora una Fiat 503 Torpedo quattro posti del 1926: nella sua versione di lusso.

Quindi la Mc Laughlin Roadster 34 due posti del 1912: unico esemplare in Europa. La Peugeot 302 Darl’mat due posti del 1937 che ha corso la 24 ore di Les Mans. Una Itala 14/20hp due posti del 1916: auto da corsa unica al mondo. La Unic Type A1 del 1905 che è una delle auto francesi più vecchie al mondo. Al momento in fase di restauro. Le macchine dei Giovani Centenari sono esemplari unici, difficili da vedere fuori da un museo. Ecco perché l’esposizione al Miramare è un’occasione collaterale al Festival da non perdere.