Sanremo, accusato di avvelenare la nonna per derubarla: assolto giovane - Riviera24

Sanremo. Un 29enne abitante a Sanremo ma originario di Fossano (Cuneo) è stato assolto dall’accusa di rapina dal giudice monocratico del tribunale di Savona Fiorenza Giorgi.

Il giovane, Andrea Grauso, 29 anni, era finito a processo con l’accusa di aver tentato di avvelenare la nonna, di 78 anni, residente ad Andora, mettendole del sonnifero nel caffè al fine di portarle via tutti gli ori.

Difeso dall’avvocato Alessandro Gallese, il 29enne ha dimostrato di non aver messo alcuna sostanza nel caffè e di non aver mai pensato a fare del male alla nonna. L’iniziale reato di rapina è stato derubricato in furto, accusa per la quale Grauso è stato assolto.