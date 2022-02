Sanremo, accoltellamento tra fratelli. L'accusa è di lesioni gravi - Riviera24

Sanremo. E’ accusato di lesioni gravi il giovane 18enne che nella serata di giovedì ha accoltellato il fratello di 21 anni, al culmine di una lite scoppiata in casa per futili motivi. Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia ha convalidato la misura del divieto di avvicinamento per il presunto responsabile, così come richiesto dal pubblico ministero.

Stando alla ricostruzione dagli inquirenti, ad assistere alla lite è stato il padre, testimone diretto della vicenda che ha poi accompagnato al pronto soccorso il figlio ferito dall’arma bianca. Con l’arrivo in ospedale è scattata immediata la segnalazione che ha portato a casa della famiglia i carabinieri. Lì i militari hanno rinvenuto il coltello utilizzato per sferrare il fendente ancora sporco di sangue.

Nelle prossime ore il pm incaricato sentirà nuovamente il padre, la madre e i due fratelli (tutti di Sanremo, italiani e incensurati), per poi chiudere le indagini e formulare l’accusa. A confronto ci sono due versioni nettamente contrapposte. Il 18enne, presunto responsabile dei fatti, è stato accusato dal fratello più grande di aver agito volontariamente. Il più giovane ha invece offerto una versione alternativa: la coltellata sarebbe arrivata accidentalmente all’esito dello scontro. Non è chiaro chi dei due abbia impugnato per primo l’affilato utensile da cucina della lunghezza di 23 centimetri. Per la ferita inferta, che ha provocato la lieve perforazione di un polmone, la vittima si è vista riconoscere 25 giorni di prognosi. A tutelare l’indagato è l’avvocato Alessandro Gallese di Sanremo.