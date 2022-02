Sanremo 2022, Mahmood e Blanco in testa alla classifica provvisoria della prima serata

Sanremo. Sono Mahmood e Blanco gli artisti che ha conquistato la testa della classifica provvisoria della prima serata del 72° Festival di Sanremo. A votare durante questo primo appuntamento, così come accadrà anche domani, è stata la sala stampa, con un peso del 33% per la carta stampate e le tv, 33% per il web e 34% per le radio.

Ecco la classifica completa:

1 Mahmood & Blanco con “Brividi”

2 la rappresentante di lista con “Ciao Ciao”

3 Dargen d’Amico con “Dove si balla”

4 Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”

5 Massimo Ranieri con “Lettera di là dal mare”

6 Noemi con “Ti amo non lo so dire”

7 Michele Bravi con “Inverno dei fiori”

8 Rkomi con “Insuperabile”

9 Achille Lauro feat Gospel Choir con “Domenica”

10 Giusy Ferreri con “Miele”

11 Yuman con “Ora e qui”

12 Ana Mena con “Duecentomila ore”