Sanremo 2022, Giusy Ferreri: «“Miele” è una parentesi musicale romantica dal sapore retrò» - Riviera24

Sanremo. «“Miele” è una parentesi musicale romantica dal sapore retrò – dice Giusy Ferreri sul brano in gara al 72° Festival di Sanremo – Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore».

Dopo cinque anni dall’ultimo Festival, Giusy Ferreri ieri sera è tornata sul palco dell’Ariston con “Miele”, una canzone romantica ma anche malinconica, utilizzando in due momenti del brano un megafono vintage per trasformare la sua voce e trasportare da subito gli ascoltatori nel mood retrò del brano. Accanto al direttore d’orchestra, inoltre, è stato posizionato un grammofono d’epoca, altro elemento che ha contribuito a far immergere nell’atmosfera d’altri tempi del brano, scritto da Takagi & Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella. A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Giusy Ferreri è stato il maestro Enrico Melozzi. «Il megafono vintage è una scelta artistica molto mirata perché il brano è concepito con sonorità retrò. E’ lo strumento migliore per amplificare il suono e il suono vintage mi piaceva come cornice stilisticamente per rimandare al brano sanremese e ricondurlo a tutto il progetto che ha un sapore cinematografico. L’idea di portare megafono sul palco mi ricordava un po’ un mondo felliniano – sottolinea – E’ un brano anche un po’ autobiografico. Ho pensato a quante coppie hanno subito una forte interruzione, soprattutto tra giovani, durante la pandemia e a come l’amore sia bello finché non fa soffrire, è un qualcosa di molto comune a tutte le persone che hanno sofferto il distacco in una relazione molto importante».

«Ho trovato armonia tra due anime contrastanti e il video esprime questa cosa» – dichiara parlando del video ufficiale di “Miele”, scritto e diretto da Fabrizio Conte per la produzione di Borotalco.tv e girato in piano sequenza. Il video racconta le due facce di una storia d’amore, dove Giusy e il suo alter ego non riescono ad incontrarsi.

Nella serata delle cover del venerdì, Giusy Ferreri sarà accompagnata sul palco da Andy, tastierista dei Bluvertigo, e interpreterà “Io vivrò (Senza te)”, celebre brano del 1969 di Lucio Battisti. «“Io vivrò (Senza te)” di Battisti Mogol è un capolavoro – commenta Giusy Ferreri – È un brano molto intenso, che ho scelto di cantare appunto perché ritengo sia tra i brani più belli ed espressivi del repertorio della musica italiana. È una canzone che sento fortemente e l’ho da subito immaginata suonata dai musicisti che mi accompagnano solitamente durante i miei live, contribuendo così alla ricerca del suono con gli arrangiamenti di Enrico Brun. Ho da subito fortemente desiderato la presenza del maestro Enrico Melozzi per aggiungere e curarne la giusta fusione tra il suono rock della band e la musica classica orchestrale. Ho anche da subito immaginato la presenza di Andy dei Bluvertigo per fondere contemporaneamente la magica atmosfera dei synth e aggiungere un viaggio nel tempo. Andy è un artista e polistrumentista completo, la sua presenza darà un tocco affascinante grazie alla sua consapevolezza e al gusto che lo contraddistingue. Ci lega una forte amicizia e stima reciproca, abbiamo avuto già occasione di condividere il palco insieme. Sarà bellissimo condividere anche quello del Teatro Ariston».

“Miele” è contenuto nel nuovo album di inediti “Cortometraggi” che uscirà venerdì 18 febbraio. E’ il sesto album in studio di Giusy Ferreri e arriva a 5 anni di distanza dal precedente “Girotondo”, uscito nel 2017. «Il titolo “Cortometraggi” nasce dai miei live. Durante i concerti amo definire alcuni brani che ho scritto come dei cortometraggi musicali e questo album racchiude come la narrazione di tanti piccoli film che esprimono concetti, situazioni e stati d’animo di vario genere. Ogni cortometraggio è un piccolo viaggio che ogni volta ha sapori e atmosfere differenti, colori, stili, generi e intensità diverse. È bello pensare che ogni individuo viva ogni giorno una sorprendente quotidianità che spesso varia e a volte si ripresenta ciclicamente» – commenta Giusy Ferreri parlando del suo nuovo progetto discografico.

Dal suo clamoroso esordio, nel 2008, ad oggi, Giusy Ferreri ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 18 dischi di platino. Sono innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Partiti Adesso”, “Volevo Te”.

Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro e molti altri, e con Linda Perry, autrice internazionale.

Ecco la tracklist di “Cortometraggi”:

1. Miele

2. Qualsiasi amore

3. Federico Fellini

4. Gli Oasis di una volta

5. Causa effetto

6. Angoli di mare

7. L’amore è un tiranno

8. La forma del tuo cuore

9. Quello che abbiamo perso

10. Cuore sparso

11. Il diritto di essere felice

12. Ricordo