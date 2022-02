Sanremo 2022, Fabrizio Moro: «"Sei tu" è un pezzo della colonna sonora del mio primo film “Ghiaccio”» - Riviera24

Sanremo. «E’ difficile da spiegare quello che si prova a tornare sul palco dell’Ariston: mi sono emozionato, ho avuto paura, mi viene da piangere, mi sono commosso perché è stato molto negativamente intenso quello che abbiamo provato a causa della pandemia ed è stata una botta di energia tornare ma al contempo è come se il tempo non fosse mai passato» – dice Fabrizio Moro in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con “Sei tu” – «Ho deciso di partecipare al Festival quest’estate mentre ero avanti nella produzione del film e di album. Non ero sicuro di partecipare perché qui c’è tanta pressione e perciò avevo tanta paura, poi ho incontrato Amadeus che ha sentito questa canzone, abbiamo parlato e ci siamo convinti a vicenda. Sanremo è un grandissimo riflettore e alla fine ho deciso di partecipare. Ci sono diverse cose che danno origine ai miei pensieri e in questo momento sono i miei bambini, da quando sono diventato papà la mia vita è molto più fluida e sono più contento, tutto è paradossalmente più equilibrato. Sedermi a capotavola è un’immagine che mi dà forza e sul palco dell’Ariston ho pensato a questa immagine per darmi forza e cantare bene. Spero che il Festival possa essere una linea di demarcazione per tornare alla spensieratezza di un tempo».

«Sono contento che ieri sera la parte del televoto sia andata molto bene, faccio quello che faccio per essere apprezzato al popolo, impongo la mia personalità e la mia musica e mi fa piacere che le persone riescano anche ad emozionarsi ascoltando la mia musica» – commenta il cantante alla sua settima partecipazione al Festival.



“Sei tu” è il pezzo portante della colonna sonora del film “Ghiaccio”, interamente composta da Fabrizio Moro e scritto e diretto da Moro e Alessio De Leonardis: «Il film uscirà nelle sale il 7, l’8 e il 9 febbraio. Credo che sia un punto di partenza nuovo per me. Inventarmi dei personaggi su una sceneggiatura, immaginare e poi vedere che tutto prende vita è stata un’esperienza fantastica. Mio nonno materno era un pugile e mi ricordo che mi svegliava di notte per vedere gli incontri e mi ha trasmesso questa passione. Il film è ambientato negli anni ’90 in un periodo in cui si seguiva tanto il pugilato. Il pugilato è una filosofia di vita e io sono sempre un combattente e senza la battaglia sarei un uomo perso. Nel film ci ho messo tanto di me e racconta come l’amore viene delineato come salvezza. Il personaggio principale attraverso l’amore riesce a salvarsi come è accaduto a me in questo periodo della mia vita. Era da un sacco di anni che volevo scrivere una canzone per un film, non me l’hanno fatto fare e così ho fatto un film mio» – svela.

Stasera nella serata delle cover eseguirà “Uomini Soli” dei Pooh: «L’ho scelta perché è una canzone che mi chiedevano sempre di suonare all’inizio della mia carriera e così ho avuto modo di capirla bene. L’ho stravolta ed è stato anche difficile farlo. Il brano è molto etereo, è un’opera ma piuttosto che toccare un millimetro di quella produzione l’abbiamo stravolta. Spero possa piacere e di fare bella figura davanti a Facchinetti. Ho lasciato però la stessa sonorità. Ero deciso tra questa canzone e “Bella senz’anima”».

Oggi è uscita “La mia voce”, il nuovo lavoro di Fabrizio Moro suddiviso in due differenti parti. La prima, uscita il 4 febbraio, contiene sei brani inediti (“La mia voce”, “Sei tu”, “Le cose che hai da dire”, “Continuare a cercare”, “Oggi” e “Era bello”) mentre la seconda parte dell’Ep, la versione in vinile, si arricchisce di due bonus track (“I pensieri di Zo” e “La mia felicità”) e sarà pubblicata ad ottobre 2022: «In un momento in cui ci sono tanti interrogativi a causa della pandemia penso che sia fondamentale non abbandonare e sopprimere la nostra voce interiore e tirare sempre fuori la nostra individualità e così ho scritto “La mia voce”. A marzo 2020 la nostra libertà, il nostro lavoro, i nostri affetti, le abitudini di sempre e la nostra intera vita, venivano (e vengono ancora oggi) messi a rischio da una pandemia mondiale che, ha stravolto completamente l’equilibrio fra noi, le nostre speranze e il nostro futuro. Tutto è diventato incerto: i nostri sogni, le aspettative, i progetti e anche la nostra forza interiore».

«Da sempre ho scritto le mie canzoni – continua il cantautore – immaginandomele su un palco già dalla composizione dei primi versi, andavo avanti nella scrittura pensando a cosa sarebbe successo con davanti una platea, nel momento in cui avrei gridato quell’inciso o suonato quel determinato riff con la chitarra, il palco è sempre stato per me, la più grande fonte di ispirazione. Addirittura a volte mi venivano in mente strofe, parole, titoli proprio mentre ero in concerto e, quando accadeva, uscivo per fare una pausa di un minuto per appuntarle sul telefono».