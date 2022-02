Sanremese Calcio, Scalzi resta in biancoazzurro - Riviera24

Sanremo. La Sanremese Calcio comunica che l’attaccante Filippo Scalzi resterà in biancoazzurro anche al termine di questa finestra di mercato.

La società matuziana, dopo gli innesti di prospettiva e di spessore effettuati nell’ultimo mese, intende garantire al tecnico Andreoletti una rosa ampia e competitiva e con alternative di valore in ogni reparto.

La riconferma di un calciatore importante e richiesto da diverse società come Scalzi è l’ennesima dimostrazione che il club, in linea con gli obiettivi fissati in estate, non intende lasciare nulla di intentato fino all’ultima giornata per provare ad arrivare il più in alto possibile in campionato.