Sanità territoriale, Riolfo (Lega): «Necessario realizzare il Palasalute di Ventimiglia»

Ventimiglia. «Il Comune di Ventimiglia, a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto il 15 dicembre 2020, è entrato in possesso degli spazi ferroviari, circa 1200 mq, che pure secondo l’Asl 1 risultano idonei per la realizzazione di un Palazzetto della Salute. Si tratta di una struttura necessaria e che sarà strategica per tutto il Distretto sociosanitario n. 1, anche in considerazione della totale dismissione dell’ospedale Santo Spirito (dichiarato inagibile) e in quanto non vi sono altri spazi idonei per riunire gli uffici e ambulatori dislocati in vari luoghi del territorio. Ho quindi presentato un’interrogazione per conoscere se la giunta regionale abbia intenzione di stanziare dei finanziamenti per la realizzazione del Palasalute di Ventimiglia e dell’incremento dell’attività sanitaria territoriale nei locali dell’ex dogana francese».

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e commissario della II commissione Salute e Sicurezza sociale Mabel Riolfo.