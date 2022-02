San Bartolomeo al Mare, rissa tra stranieri: spunta una pistola

San Bartolomeo al Mare. Tre stranieri, uno dei quali pare armato di pistola, si sono aggrediti in serata nei pressi di un albergo sull’Aurelia a San Bartolomeo al Mare.

Non sono ancora noti i motivi che hanno scatenato la rissa, nella quale uno dei tre sarebbe rimasto ferito e portato in ospedale a Imperia. Sul posto sono accorsi i carabinieri insieme con il personale sanitario del 118.

I militari dell’Arma stanno ricostruendo l’accaduto: sull’indagine in corso vige il massimo riserbo. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo armato ha cercato di disfarsi della pistola, che sarebbe già stata recuperata dai militari intervenuti.