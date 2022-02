San Bartolomeo al Mare. Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 12:30 di venerdì 11 febbraio.

All’ordine del giorno l’approvazione del nuovo regolamento del servizio di asilo nido comunale.

Ecco l’avviso di convocazione.